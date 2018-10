Immobilienmarkt: Wie lange hält das Hoch?

„Ich kann mich an keine Expo erinnern, bei der die führenden Marktteilnehmer so optimistisch waren wie heute“, berichtet EHL-Chef Michael Ehlmaier von der Expo Real in München, der wichtigsten Messe für Gewerbeimmobilien in Europa Anfang Oktober.

Tatsächlich ist auf der Messe mit rund 42.000 Teilnehmern eine der zentralen Fragen, ob sich der Immobilienmarkt mit den derzeitigen Rekordinvestments auch in den kommenden Jahren so positiv entwickelt. Einer Umfrage unter 1380 teilnehmenden Experten zufolge glauben immerhin 66 Prozent der Befragten, dass trotz internationaler Spannungen und zunehmender Verschuldung weiterhin positive Verhältnisse herrschen werden – allerdings mit ein paar Einschränkungen.

Laut der Einschätzung von milliardenschwerer Vermögensverwalter gehe der Immobilienboom seinem Ende zu, wenn auch nicht sofort. „Wir haben zwar noch ein gutes Stück Startbahn vor uns, aber schon drei Viertel hinter uns“, sagt Thomas Mueller, Managing Director beim US-Vermögensverwalter Blackrock.