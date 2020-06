Immobilienmarkt im Überblick

Die Nachfrage nach günstigeren und kleineren Wohnungen boomt. Bei größeren und kostenintensiverenImmobilien war zum Teil keine signifikante Mietpreisentwicklung feststellbar. Die Idee, den Markt durch die Gesetzgebung beeinflussen zu können, ist für ÖRAG-VorstandJohannes Endl, am Ende des Tages eine Illusion: „Ein Gut, das knapp und begehrlich ist, wird folglich auch im Preis steigen. Wenn ich versuche den Preis zu reglementieren dann gibt es mehrere Optionen: Das Produkt existiert nicht mehr, weil es aufgrund der hohen Nachfrage am Markt nicht mehr verfügbar ist. Gebäude bzw. Wohnungen werden parifiziert und abverkauft. Oder es entwickeln sich daraus Möglichkeiten für Vermieter, die an den offiziellen Kanälen vorbei geregelt werden. Das ist eine Entwicklung, die wir bereits in der Vergangenheit kennengelernt haben und die unter anderem zu unlauteren Ablösen geführt haben. So ein Szenario ist für alle Beteiligten nicht wünschenswert.“

Eine künstliche Verknappung oder eine Deckelung der Mietpreise führt nicht zwangsläufig dazu, das Problem der Wohnungsknappheit mit einem Schlag zu lösen. Eher das Gegenteil wäre in diesem Fall zu erwarten.