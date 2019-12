Immobilienexperten: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern"

Herr Neuhuber, Sie waren selbst lange politisch tätig, saßen für die ÖVP im Wiener Gemeinderat. Was hilft gegen die hohen Mieten?

Neuhuber: Ich kenne kein Beispiel, wo Wohnungsknappheit und hohe Mieten mit einem scharfen Mietrechtsgesetz in den Griff gekriegt wurden. Das einzige, was wirkt: bauen, bauen, bauen. Und das ist die Krux in Berlin: Durch den Mietpreisdeckel werden sogar noch weniger Wohnungen errichtet. Zwei alteingesessene Wohnungsgenossenschaften – sicher keine Spekulanten – haben bereits Bauvorhaben abgesagt. So passiert das Gegenteil von dem, was die Politik erreichen möchte.

Sie beraten Familienstiftungen und Privatinvestoren bei Zukäufen. Sind Immobilien nach wie vor eine der begehrtesten Geldanlageformen?

Mitterdorfer: Ja, da es nicht viele Alternativen gibt.

Neuhuber: Der Druck auf den Immobilienmarkt wird noch schlimmer. Was die Zinslandschaft betrifft, befinden wir uns in einer Zeitenwende: eine langfristige Nullzins-Politik oder sogar Negativzinsen wie es Japan erlebte. In Wien sehen wir bereits Panikkäufe. Die Leute fragen sich besorgt: Wohin soll ich mit meinem Geld? Lieber 1,5 Prozent Rendite bei Zinshäusern bekommen als Negativzinsen am Sparbuch. Der Markt ist mittlerweile irrational geworden. Wir haben ein Preisniveau erreicht, das sich mit normalen volkswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten nicht mehr erklären lässt. Denn es muss eine gewisse Korrelation zwischen Einkommen und Immobilienpreisen geben. Diese Lücke klafft derzeit aber extrem auseinander.