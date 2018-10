Immobilienbranche feierte Immobilien-Oscars

Fünf herausragende österreichische Immobilienprojekte wurden am Donnerstagabend mit dem "Immobilien-Oscar" FIABCI Prix d'Excellence Austria ausgezeichnet. Im Rahmen einer vierstündigen Gala in der Grand Hall am Erste Campus in Wien wurden die Gewinner gekürt und von der Immobilienbranche gefeiert.

Die Sieger wurden in fünf Kategorien ausgezeichnet:

Kategorie Wohnen/Neubau: PopUp dorms Seestadt/ Wien

Kategorie Altbau:HAVIENNE appartements au bord

Kategorie Büro: C&P Immobilien AG-Headquarter

Kategorie Hotel: Hotel Schani Wien

Kategorie Spezialimmobilie: Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen

"Wir freuen uns, dass der FIABCI Prix d'Excellence Austria 2018 mit fast 50 eingereichten Projekten gleich vom Start weg von der Branche so gut angenommen wurde", zeigt sich FIABCI-Austria Präsident Eugen Otto erfreut. Es feierten mit: Assen Makedonov (Weltpräsident der FIABCI), Narek Arakelyan (Generalsekretär FIABCI), Michael Heming (Präsident FIABCI-Germany), Thomas Henle (Präsident FIABCI-Suisse), Kommerzialrätin Brigitte Jank als Schirmherrin, Anton Holzapfel (ÖVI, Geschäftsführer), Georg Flödl (Immobilien Funk, Geschäftsführer und Partner), Alfons Metzger (früherer Präsident FIABCI Österreich und Metzger Real Estate Group, Gründer und Konsulent), Christiane Wenckheim ( Ottakringer Brauerei AG und Ottakringer Getränke AG, Aufsichtsratvorsitzende), Richard Kaufmann (KURIER, IMMO-Erfinder), Maria Dreschl (KURIER, IMMO-Verkaufsleiterin), Sandra Baierl (KURIER, IMMO und JOB Business-Chefin), Ulla Grünbacher (KURIER, stv. Leitung IMMO), Heinrich Göller (Speedinvest, Partner) und viele mehr.