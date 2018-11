Immobilien richtig vererben: Was Sie beachten müssen

Ein Sonderfall stellt die Eigentumswohnung dar: Hier gibt es nämlich die Möglichkeit einer Eigentümerpartnerschaft. Dabei dürfen zwei natürliche Personen – unabhängig von Trauschein oder sonstigem Verhältnis zueinander – gemeinsam Eigentümer einer Wohnung sein. Stirbt nun einer der beiden Eigentümer, so geht sein Anteil in den Besitz des anderen über. Gibt es andere Erben, so muss ein so genannter Übernahmepreis in die Verlassenschaft einbezahlt werden.

Die Möglichkeit einer Schenkung von Immobilien zu Lebzeiten kann ebenfalls bei der Regelung seines Erbes in Erwägung gezogen werden. Und zwar nicht aufgrund steuerlicher Aspekte – in Österreich gibt es derzeit keine Erbschaftssteuer. Und auch nicht in Hinblick auf einen möglichen Pflegeregresses, weil dieser abgeschafft wurde. Sondern unter anderen Umständen: Wenn die laufenden Kosten des Eigenheims hoch sind oder Investitionen anstehen und die Besitzer diese nur mehr schwer finanzieren können. Oft tritt dieser Fall ein, wenn Leute in Pension gehen. „Wenn man das Haus den Kindern überlässt, können diese Erhaltungskosten delegiert werden“, so Rechtsanwalt Gottfried Bischof von der Kanzlei Bischof Zorn + Partner.