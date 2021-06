Stararchitektin Zaha Hadid entwirft Einkaufszentrum in Jesolo

Die britische Architektin irakischer Herkunft Zaha Hadid hat ein Projekt für die Errichtung eines Einkaufszentrums in der Adria-Badeortschaft Jesolo entworfen. " Jesolo Magica" heißt das Projekt für die Errichtung eines 38.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrums, in dem Dutzende Shops untergebracht werden sollen. Nachtsüber soll " Jesolo Magica" mit zahlreichen Nachtlokalen zum Magnet für das Nachtleben in der Gegend werden, berichteten italienische Medien.

Als "Blume mit drei Blütenblättern" bezeichnete Hadid das neue zweistöckige Einkaufszentrum, das 2015 eingeweiht werden soll. Vorgesehen ist eine 5.000 Quadratmeter große Galerie unter einer Glaskuppel, in der man unter anderem Events organisieren kann. Geplant sind auch zwei Terrassen mit einem beeindruckenden Panorama über die Lagune von Venedig. Auch ein Wellness-Zentrum ist im Einkaufszentrum vorgesehen. Finanziert wird das Projekt von der Baugesellschaft Home Group.

Zaha Hadid, die auch das 2010 eingeweihte Museum für die Künste des 21. Jahrhunderts (MAXXI) in Rom entworfen hatte, arbeitet in der italienischen Hauptstadt am neuen Hauptquartier des französischen Luxuskonzerns LVMH, dessen Vorsitzender der Kunstmäzen Bernard Arnault ist. 25 Millionen Euro soll LVMH in das Projekt investieren, das auch ein Modemuseum inkludieren wird. Das Gelände, auf dem das Hauptquartier entsteht, soll vom Kulturministerium an LVMH vermietet werden. Die Einnahmen sollen der Finanzierung des MAXXI dienen.