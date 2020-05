Immo-Apps: Einrichten mit dem Smartphone

Neue Wohnung, neue Adresse, neues Grätzl. Wer jetzt wissen will, wo sich der beste Italiener in der Gegend befindet, wie weit der nächste Arzt entfernt ist oder wie viele Friseursalons es im Bezirk gibt, schaut am besten auf tupalo.com nach. Besitzer eines Smartphons können die gleichnamige App (Kurzform für Application) herunterladen und damit immer und überall die Gegend erkunden.



Solche Anwendungen aus dem Wohn- und Immobilienbereich gibt es viele: "Es gibt zum Beispiel Apps für die Immobiliensuche, für Abmessungen, Finanzierungsberechnungen, Innenausstattung und einfache Bewertungen", zählt Peter Sittler, Lektor am Institut für Immobilienwirtschaft der FHWien auf. Gemeinsam mit Bereichsleiterin Veronika Lang arbeitet er an einem Forschungsprojekt zum Thema Applikationen in der Immobilienbranche. "Die meisten Immo-Apps werden für Apple-iPhones und Android-Smartphones entwickelt", so Lang. Während bisher die Apple-Smartphones die Nase vorn hatten, holen nun die Android-Geräte auf. Das Android-Betriebssystem wird von verschiedenen Herstellern wie Samsung oder HTC verwendet.