Holzkastenfenster: Eine Frage der Tradition

Die Sanierung und Restaurierung vonHolzkastenfenster hat sich seit knapp neun Jahren zum Kerngeschäft für das 50 Mann starke Unternehmen entwickelt. Etwa 70 Prozent der Arbeitszeit nimmt das Aufbereiten von alten und zum Teil historischen Fenstern und Türen in Anspruch. Die restlichen 30 Prozent widmet das Unternehmen der klassischen Innenraumausstattung. Derzeit werden in der300 Fenster mit jeweils sechs bis acht Flügeln für das Goldene Quartier in Wien (Tuchlauben und ehemalige Länderbankzentrale) aufbereitet. Ein Mammutprojekt. Neben Sanierungen für dasNaturhistorische Museum inund die Hofburg zählt das Goldene Quartier bisher zum größten Projekt des Unternehmens. Landet ein desolates Fenster in der Produktion, werden im ersten Schritt Schadstellen dokumentiert, Beschläge abmontiert, Kittränder entfräst, die Rahmen kurz angeschliffen und die Elemente vorsichtig entglast.ist seit einem Jahr für dietätig und kümmert sich darum, dass beim Entglasen kein zusätzlicher Schaden am Rahmen entsteht. Beimist Fingerspitzengefühl gefragt. Das komplette Fenster wird in all seine Einzelteile zerlegt. Jedes Element muss von Hand bearbeitet werden. Für Sanierungen gibt es keine maschinellen Lösungen. Nach der Bearbeitung des Fensterrahmens werden neue Scheiben eingesetzt und versiegelt. „Bei den Gläsern kommt es darauf an, ob man etwa einen zusätzlichen Schall- oder thermischen Schutz erzielen möchte. Bei einer Einfachverglasung bewegt sich die Stärke zwischen 6 bis 8 mm, bei einer Doppelverglasung zwischen 14 bis 255 mm. Doch die Profilstärke des Rahmens legt dabei den Spielraum fest“, erklärt Schaden.

Im obergeschoss der Produktion lagern die vorgetrockneten Hölzer. Zum Großteil stammen sie aus heimischen Wäldern. Lärche wird am häufigsten verwendet, sie ist besonders feuchtigkeitsresistent und das authentischste Material für die Sanierung von historischen Holzkastenfenstern. Fichte und Tanne eignen sich ebenfalls. Insgesamt werden pro Jahr etwa 80 bis 100 Kubikmeter verbraucht. „Die gröbsten Fehler passieren bei der fehlerhaften Instandhaltung. Viele glauben, nach einem Anstrich ist alles getan, doch das stimmt leider nicht. Denn meist werden hierfür keine atmungsaktiven Farben verwendet. Auf der Oberfläche sieht es zwar wie neu aus, aber der Rahmen selbst ist meist morsch und kann brechen“, beschreibt Schaden. Dasselbe gilt auch für alte Flügeltüren. „Hier sind vor allem die Füllungen betroffen. Meist müssen dann ganze Querfrieshölzer heraus genommen, reproduziert und neu zusammengesetzt werden.“