Historisches Haus und moderne Architektur

Liegenschaften im Wert von 2,8 Milliarden Euro wechselten im Jahr 2014 den Besitzer „Ein so hoher Wert wurde zuletzt 2007 erzielt“, sagt Georg Fichtinger, Kapitalmarkt-Experte bei CBRE Österreich. Gegenüber dem Jahr 2013 konnte das Investmentvolumen um mehr als eine Milliarde Euro beziehungsweise rund 60 Prozent gesteigert werden. Besonders stark nachgefragt waren Einzelhandelsimmobilien, aber auch Hotelliegenschaften sind in der Gunst der Investoren gestiegen. Die internationalen Anleger sind zurückgekehrt, rund 51 Prozent der Investments sind ihnen zuzuschreiben. Die Renditen für Einzelhandelsimmobilien in Wiener Geschäftsstraßen sinken und liegen erstmals unter vier Prozent, in Einkaufszentren bei rund fünf Prozent und in Fachmarktzentren sind noch sechs Prozent realistisch. Die Renditen für Büros in durchschnittlichen Lagen betragen rund 5,6 Prozent, in den inneren Bezirken außerhalb des Rings liegen sie bei rund 4,6 Prozent. www.cbre.at