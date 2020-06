Heimwerken, aber ökologisch

Wände streichen, Böden verlegen, Möbel bauen: Selber machen liegt im Trend und so wird gerade in der Ferienzeit besonders viel gepinselt, gesägt und gehämmert.

"Um die eigenen vier Wände kreativ zu gestalten, bieten Baustoffcenter und Fachhandlungen unzählige Produkte an. Doch nicht alles, was in Form oder Farbe schön aussieht, eignet sich für ein behagliches Nest. Der Griff zum falschen Material kann die Raumluft über Monate und Jahre belasten", warnt Harald Brugger, Experte für Haushaltschemikalien bei "die umweltberatung".

Viele Produkte enthalten nämlich Lösungsmittel und andere chemische Stoffe, die Gesundheit oder Umwelt gefährden. Daher hat die umweltberatung im Auftrag des Lebensministeriums die Broschüre "Selbst gemacht? Ja, aber ökologisch!" zusammengestellt. Darin findet man viele Tipps für umweltfreundliches Heimwerken und eine Liste der Gütesiegel für ökologische und schadstoffarme Produkte. Bei der umweltberatung kann man den kleinen Ratgeber für 2,65 Euro bestellen oder kostenlos auf der Webseite herunterladen.