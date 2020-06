Hausverwaltung selbst gemacht

Sinnvoll ist die Selbstverwaltung vor allem in kleineren Anlagen. "Im Wohnungseigentumsbereich ist das ein Thema, Zinshaus-Eigentümer beauftragen meist einen gewerblichen Verwalter", sagt Udo Weinberger, Geschäftsführer der Hausverwaltung Weinberger Biletti. "Im ländlichen Raum ist die Selbstverwaltung häufiger als in der Großstadt, denn in einer kleinen Gemeinde kennt man seine Nachbarn besser. Vor allem in Reihenhausanlagen kommt es vor, dass ein Eigentümer die Verwaltung übernimmt. Da wird ausgemacht, dass sich jeder um sein Haus und seinen Garten kümmert. So hält sich der Verwaltungsaufwand in Grenzen." Ob es dafür Geld gibt und wie hoch der Aufwandersatz sein soll, können die Eigentümer vereinbaren. Viel Zeit kosten die Buchhaltung und die Jahresabrechnung. Manche Eigentümergemeinschaften entscheiden sich daher für einen Mittelweg und beauftragen für diese Dinge einen Profi.