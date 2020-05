Hausvertrauensperson: Fluch oder Segen?

Markus Kaser ist einer von den Guten. Vor drei Jahren wurde er bei einer Eigentümerversammlung zum Hausvertrauensmann gewählt. Seitdem kümmert sich der Diplomingenieur in Rente um alle kleinen und großen Belange in einem modernen Wohnhaus im 4. Bezirk in Wien. Schon im ersten Jahr konnte er 36.000 Euro an Betriebskosten einsparen. Sein Motiv ist durchaus egoistisch: "Alles was ich für das Haus einspare, spare ich auch für mich ein", gibt er gerne zu. "Das gesamte Stiegenhaus wurde die ganze Nacht über beleuchtet, damit es toll aussieht, wenn man von draußen reinschaut. Das hat sich der Architekt so eingebildet", erzählt er kopfschüttelnd. "Die ganze Beleuchtung hing an einem Stromkreis. Ich habe dafür gesorgt, dass nur ein Sicherheitslicht bei den Aufzügen durchgehend brennt, man aber in jedem Gang das Licht ein- und ausschalten kann." Kaser verglich verschiedene Angebote, erklärte bei einer Eigentümerversammlung, welche Einsparungen der Umbau bringen würde und beaufsichtigte die Arbeiten. Auch die Heizung hat er in der Zwischenzeit umrüsten lassen.



Doch es geht auch anders: Sigrid Räth, Wohnrechtsexpertin der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer kennt auch jede Menge negativer Beispiele aus ihrer Beratungspraxis. Sie berichtet von Häusern, in denen Hausvertrauensleute oder Hauskomitees nach dem Motto "wer nicht für mich ist, ist gegen mich und hat unrecht" agieren: "Miteigentümer, die nicht auf der Seite der Vertrauensleute sind, werden regelrecht gemobbt."



Immer wieder überschätzen Vertrauenspersonen ihre Befugnisse. "Es kommt durchaus vor, dass Hausvertrauenspersonen im Namen aller sprechen obwohl die Mehrheit gar nicht dieser Meinung ist", weiß Udo Weinberger von der Hausverwaltung Weinberger Biletti. "Manche spielen Hauspolizist und wollen den anderen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben."