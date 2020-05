Hausbau ohne Ehekrise: Die besten Tipps

Wie wollen wir bauen?



Der eine will eine Sauna, der andere hätte gerne ein Büro, die pubertierende Tochter wünscht sich einen Partykeller: Jedes Familienmitglied sollte genau über die eigenen Bedürfnisse nachdenken und sie klar kommunizieren. Ein guter Planer hilft bei der Umsetzung. Zwar kostet ein Architekt rund zehn Prozent der Baukosten, doch dieses Geld ist gut investiert. Viele Laien planen ihr Traumhaus zu groß - ein guter Architekt kann Quadratmeter einsparen und die Ausschreibung von Bauleistungen spart Geld.



Viele vergessen bei der Planung des Hauses, dass man auch über den Garten, die Wege und den Zaun nachdenken muss. Auch diese Situation birgt viel Konfliktpotenzial: Weil jeder andere Raumgrenzen hat, kann dem einen ein Zaun sehr wichtig und dem anderen völlig egal sein.



Wie lange wollen wir hier wohnen?



Auch über das Wohnen im Alter sollte man sprechen. Während einer so lange wie möglich im Haus wohnen möchte, will der andere vielleicht in der Pension zurück in die Stadt ziehen. Hier kann es durchaus unterschiedliche Prioritäten geben. Um Streit zu vermeiden, muss auch dieses Thema in Ruhe erörtert werden. Wer sein ganzes Leben im Haus verbringen will, sollte möglichst barrierefrei bauen - oder zumindest die Voraussetzungen für einen späteren Umbau schaffen.