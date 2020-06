Hausbau: Die zehn häufigsten Fehler

Denken Sie beim Grundriss und der Ausstattung langfristig.

Geschmäcker sind verschieden – und sie ändern sich im Lauf der Zeit. Man sollte bei der Planung daher nicht nur an heute denken. "Viele meinen, sie müssten in das neue Haus alles packen, was ihnen gefällt und was sie in Wohnmagazinen gesehen haben. Man kann da leicht überdesignen", warnt Vallazza. Zeitlosigkeit ist zwar nicht zu erreichen, aber man kann sich ihr annähern. Dann fühlt man sich auch nach zehn Jahren in dem Haus noch wohl.

Besonders wichtig ist ein flexibler Grundriss: Einen Raum, den Sie heute planen, brauchen Sie morgen vielleicht schon nicht mehr. Oder es stellt sich Nachwuchs ein und Sie brauchen doch ein weiteres Zimmer. "Denken Sie auch daran, wie gut das Haus noch nutzbar ist, wenn nicht alle Familienmitglieder fit sind – es reicht ein Beinbruch. Und überdenken Sie Träume. Viele träumen von der Sauna, die sie dann doch nie benützen", erzählt die Autorin.

Machen Sie einen realistischen Zeitplan und halten Sie sich daran.

Haus bauen ist ein Fulltime-Job, auch wenn man nicht selbst handwerklich tätig wird. Man verbringt viel Zeit mit Informieren, Planen, Gustieren und Kalkulieren. "Sie werden für nichts anderes mehr Zeit haben. Das sollten Sie vorher bedenken", betont Vallazza. Es sollte daher einen – nicht zu knapp kalkulierten – Zeitplan geben. Sich daran zu halten bedeutet nicht nur, den Planer und die Handwerker in die Pflicht zu nehmen, sondern auch, selbst Entscheidungen zu treffen und nicht jeden Entschluss auf die lange Bank zu schieben.

Überschätzen Sie Ihre handwerklichen Fähigkeiten nicht.

Die Einsparungen, die man durch Eigenleistungen erzielen kann, werden oft überschätzt. "Ein Baugrubenaushub kostet rund zehn Euro pro Kubikmeter, dazu kommen die Kosten für die Deponie. Da zahlt sich selber schaufeln einfach nicht aus. Da ab einer gewissen Tiefe sogar Einsturzgefahr besteht, empfehle ich, Grabungsarbeiten auf jeden Fall an Profis zu vergeben", so Jakowitsch.

Viele wollen zumindest selbst ausmalen oder Fliesen legen. "Versuchen Sie es zuerst im Abstellraum. Nur wenn Sie mit der Qualität Ihrer Arbeit zufrieden sind, sollten Sie im Rest des Hauses tätig werden", meint der Baumeister.

Er warnt auch davor, selbst auszumessen. Denn wer hier einen Fehler macht, bleibt auf den Kosten sitzen. "Seriöse Fensterfirmen kommen und nehmen das Naturmaß. Erst dann wird produziert", sagt Jakowitsch. "Viele Bauherren messen selbst und wundern sich dann, wenn die Fenster nicht passen. In der Baubranche gibt es aber verschiedene Maße wie das Rohbaumaß oder die Architekturlichte. Es geht dabei zwar nur um ein paar Zentimeter, aber die machen eben den Unterschied."