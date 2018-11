Haus der Geschichte: 100 Jahre auf 60 Laufmeter

Der Weg zum Eingang des neuen „ Haus der Geschichte Österreich“ (HDGÖ) ist nicht ganz einfach zu finden. Deshalb wartet Johann Moser von BWM Architekten vorsichtshalber am Beginn der langen Prunkstiege in der Neuen Burg am Heldenplatz. „Man kommt sich hier unten vor, wie ein kleiner Untertan, “ sagt Moser, „oben angekommen fühlt man sich aber erhaben.“

Lichtinstallationen und Monitore leiten die Besucher – das Museum öffnete am 10 November erstmals seine Pforten – durch die historischen Gemäuer bis in den ersten Stock zum Eingangsportal.

Das unter Denkmalschutz stehenden Prunkgebäude, Moser nennt es eine „Höhle der Monarchie“, wurde ursprünglich als Wohnhaus des Kaiserpaars geplant. Für die Ausstellungsgestaltung tut sich hier ein Spannungsfeld auf: „Die Frage war, wie man mit diesem imperialen Kontext angesichts des zeitgenössischen Selbstverständnisses des Hauses der Geschichte zurechtkommt,“ sagt Johann Moser.

Die Wiener BWM Architekten, von denen Moser einer von vier Partnern ist, gewann im Juli 2017 den EU-weit ausgeschriebenen Wettbewerb zur Ausstellungsarchitektur.

Gleich im Foyer des Museums wird das historische Ambiente aber in den Hintergrund gedrängt: Die Besucher treten auf flauschigen Teppichböden, Vorhänge baumeln von den Wänden und ein modern eingerichtetes Cafe lädt zum Verweilen ein. Johann Moser: „Wir wollten hier eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen. Die Ausstellung ist sehr dicht, daher ist es wichtig, dass Besucher eine Pause machen können.“

Auf der relativ kleinen Fläche von 750 Quadratmetern wird die Geschichte seit dem Geburtstag der Republik am 12. November 1918 bis zum heutigen, modernen Österreich erzählt.

In diesen historisch bedeutsamen Tag stolpern Besucher regelrecht hinein: Im ersten Ausstellungsraum stehen zwei riesige Leinwände, wo Filme von den Aufmärschen am 12. November 1918 vor dem Parlament gezeigt werden. Dazu sind Straßenschilder, Plakate, Wappen und viele andere Stücke aus jenen bewegten Zeiten zu sehen. Die prunkvolle Architektur wurde belassen, weil sie gut zum Thema passt. Die Ausstellungsmöbel haben Rollen. Johann Moser, der selbst vor vielen Jahren ein paar Semester Politikwissenschaften studierte: „In diesem Raum ist alles verschiebbar. Damit symbolisieren wir, dass jene Zeit sehr unsicher und labil war.“

Die Rollen haben noch einen praktischen Nebenaspekt: Da die Ausstellung in der Burg zeitlich begrenzt ist, muss sie möglicherweise in den nächsten Jahren umziehen. Wohin, ist noch offen.