Welche Trends gibt es bei Geschäftsimmobilien?

"Der Handel befindet sich in einer Revolution. Fand der Konsum bis zum Aufkommen des Internets hauptsächlich stationär statt, so hat vor allem der technologische Wandel der letzten Jahrzehnte unser Einkaufsverhalten dramatisch verändert. Wir kaufen vermehrt online, im Warteraum beim Zahnarzt oder im Kaffeehaus. Die einst wichtigsten Vertriebskanäle des Einzelhandels – stationäre Geschäfte und Shopping Center – verlieren an Terrain. Strategien, wie sämtliche Absatzkanäle im Einzelhandel parallel betrieben werden können, sind daher gefragt. Die Onlineanteile am Einzelhandelsumsatz liegen aktuell bei neun Prozent im deutschsprachigen Raum. Zum Vergleich: In Großbritannien sind es 14 Prozent, Tendenz steigend. Deshalb stellt sich die Frage: Werden Flächen überflüssig oder muss man sie nur anders bespielen? Das Geschäft als Showroom, Flagshipstore oder „Popup-Store“, als Ort der Inspiration und Verführung, der Kommunikation und der Identität oder als Fläche für den Abverkauf von Restwaren – das sind einige aktuelle Trends. Daraus resultieren andere Herausforderungen für die Shopping-Center-Industrie: Neue Mieter, neue Verträge und flexible Flächenzuschnitte, mehr Service und mehr Gastronomie, die die Verweildauer erhöht. Vor allem ist ein Center-Marketing gefragt, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des hybriden Konsumenten eingeht.“