Gute Sache: Spendengala für immo-humana

Eine Kellerwohnung, dunkel, feucht und kalt. Genau so lebte etwa Frau L. mit ihren vier Kindern - damals 5, 6, 8 und 10 Jahre alt. Die ganze Familie war vom Vater misshandelt worden, bis sich die völlig traumatisierte Mutter mit ihren Kindern in den Keller rettete. Früher wurden die Räumlichkeiten als KFZ-Garage genutzt, später versuchten hier Kinder ihre Schulaufgaben zu machen.



In ihrer Verzweiflung wandte sich Frau L. an immo-humana. Innerhalb von wenigen Tagen konnte der Verein ihr zu einer kleinen günstigen Wohnung verhelfen, unterstützte sie bei Amtswegen und versorgte sie mit dem Nötigsten. Die Hilfe hat sich gelohnt: Frau L. fand eine Arbeit, die ihr und ihren Kindern ein eigenständiges Leben ermöglicht.