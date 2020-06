Künftig zwei Steuerklassen beim Erben

Für die Weitergabe von Immobilien im Familienverband soll wie bisher der niedrigere Einheitswert als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Der Verkehrswert gilt künftig, wenn an Fremde verkauft wird. Der Unterschied bei der Steuerbelastung ist beträchtlich:

Beispiel1: Beim Verschenken oder Vererben einer 70--Eigentumswohnung z. B. in Koblach ( Vorarlberg) im Familienkreis würde bei einem Einheitswert von 11.000 Euro eine Grunderwerbssteuer von über 2123 Euro anfallen. Gerichtsgebühren und Notariatskosten sind bereits eingerechnet.

Würde die Steuer vom Verkehrswert von 180.000 Euro berechnet, würde sie inklusive aller Gebühren, Gutachter- und Notariatskosten für diese Eigentumswohnung 8146 Euro ausmachen. Die Erben müssten um gut 6000 Euro mehr an Grunderwerbssteuer an den Staat zahlen.

Beispiel 2: Bei einem Einfamilienhaus mit einer Nutzfläche von 240 auf einem 800--Grundstück in z. B. Pöttelsdorf ( Burgenland) beträgt der Einheitswert 28.200 Euro. Die Grunderwerbssteuer macht daher 4323 Euro aus. Geht man bei der Abgaben-Berechnung vom Verkehrswert von 420.000 Euro aus, so müssten die Kinder 16.114 Euro an den Fiskus abliefern.

Beispiel 3: Bei einer 400--Kleingartenanlage mit einem Häuschen mit 90 Nutzfläche z. B. in Wien wurde ein Einheitswert von 16.000 Euro festgelegt. Daraus ergibt sich für die Kinder eine Grunderwerbssteuer von 2788 Euro. Deutlich höher ist die vom Finanzamt verlangte Summe, wenn der Verkehrswert von 270.000 Euro herangezogen würde. Dann müssten 11.311 Euro überwiesen werden.

Ob künftig der höhere oder weiter der niedrigere Steuersatz in der Familie zur Anwendung kommt, wird in den nächsten Wochen entschieden. Ein neues Modell zur Bemessung der Grunderwerbssteuer ist notwendig, weil das derzeit noch gültige Gesetz im Dezember 2012 vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. Bis Ende Mai haben die Politiker noch Zeit, ein neues Gesetz zu beschließen. Sonst wird künftig auch für die Weitergabe von Immobilien in der Familie die Steuer nach dem Verkehrswert berechnet. Das gilt natürlich auch für Unternehmen oder in der Landwirtschaft.