Grüne Oase im Zentrum von verkohlten Bäumen

Eine Kunstinstallation, die sich im ganz großen Stil mit der Klimafrage auseinandersetzt und ihre Besucher nicht nur zum Nachdenken, sondern vor allem zum Erleben einlädt: „Invocation for Hope“ heißt die Darstellung der Gruppe Superflux, die heuer auf der Vienna Biennale for Change 2021 ausgestellt wird. Mehrere Hunderte von Waldbränden geschädigte Bäume wurden dafür in Kooperation mit dem Forstamt und der Feuerwehr Neunkirchen ins Museum für angewandte Kunst gebracht. Ziel der Gruppe und der eindrucksvollen Installation ist es, „unser sich wandelndes Verhältnis zur Natur zu beleuchten“, so Superflux. Das ist dem Künstlerkollektiv mit dieser Inszenierung definitiv gelungen: Hunderte verkohlte Bäume stehen in Reih und Glied auf schwarzem Boden. Doch umso weiter man in das Dickicht hineinblickt, umso heller und grüner wird es.

Wasserbecken im Zentrum