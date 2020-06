Georg Muzicant: Welche Trends gibt es im Einzelhandel?

„Viele der erst kürzlich erschienenen Marktberichte diverser Kollegen informieren hauptsächlich über die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Mieten in Toplagen und den Rückgang des Interesses an Sekundärlagen. Nachdem die Mieten tatsächlich stark, wahrscheinlich sogar zu stark angestiegen sind, hat sich das Niveau gerade stabilisiert. Es stehen aufgrund der konjunkturellen Situation mehr Flächen, insbesondere in der Mariahilfer-Straße ( Wiens größter Einkaufsstraße) zur Verfügung, als dies in den letzten 20 Jahren der Fall war. Durch die Verfügbarkeit von über 30.000 m² alleine auf dieser einen Einkaufsstraße sind wir auf einem Scheitelpunkt der Entwicklung angekommen. Ich erwarte einen Rückgang der Mieten auf der Mariahilfer-Straße von zehn bis 30 Prozent über die nächsten Jahre. Die Innenstadt, insbesondere das Goldene U hat sich aufgrund des geringen Angebots an Retailflächen im Vergleich zu dem ständig wachsenden Tourismus bisher stabil auf hohem Niveau halten können. Hier wird es wahrscheinlich kaum zu einer größeren Korrektur kommen. Große zusammenhängende Flächen bleiben in der Innenstadt auch weiterhin Mangelware. Parallel hierzu hat sich die Neuentwicklung im Shoppingcenterbereich österreichweit verlangsamt – mittlerweile findet in diesem Bereich primär ein Verdrängungswettbewerb statt. Überregionale Center mit kapitalstarken Betreibern werden auch in Zukunft das Feld dominieren und kontinuierlich in ihren Mietermix und ihr ,state of the art‘-Auftreten investieren müssen.“