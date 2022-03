Genussvoll Shoppen: Die schönsten Supermärkte der Welt

Andere Länder, andere Supermärkte. Im Italien-Urlaub gehört es zum Pflichtprogramm, am Ende noch den örtlichen Supermarkt zu besuchen. Die Tomaten schmecken besser als bei uns und die Auswahl an Pasta ist schier grenzenlos. Olivenöl gibt es in ungezählten Varianten und der Pino Grigio ist außergewöhnlich.

Erlebnisse anbieten

Andere Länder, andere Supermärkte: Der stationäre Handel überlegt sich, nicht zuletzt wegen der Konkurrenz durch den aufkommenden Online-Handel auf dem Lebensmittelsektor, neue Konzepte. Man muss kreativ sein und Erlebnisse anbieten, weiß Niels Dellantonio, Verkaufsleiter von Interstore Schweitzer. Die italienischen Ladenbau-Experten haben die weltweit schönsten und kreativsten Supermärkte gekürt. Dellantonio: „Wir wollen ein leidenschaftliches Statement für den physischen Handel abgegeben. Wir wollen den Händlern Inspiration bieten und gleichzeitig Mut machen: Schaut, was Kollegen auf der Welt machen.“ Dabei wurden fünf Kriterien erarbeitet, die stationäre Lebensmittelhändler erfolgreich machen und für die Zukunft rüsten:

1. Raum und Atmosphäre

Die Einzigartigkeit von Architektur, Umgebung und Inszenierung machen das physische Einkaufen zu einem Erlebnis. „Wir glauben an die Macht des Einzelhandels, der echte Erlebnisse ermöglicht, sowohl was den Sozialen als auch den sensorischen Aspekt betrifft“, so Dellantonio. Besondere Beispiele für das kulinarische Erlebnis sind etwa die Foodhall im Berliner KaDeWe oder die Niederlassungen der Supermarktkette Eataly, die Vielfalt und „La Dolce Vita“ bieten: Mit Aperitivo Bar, Ristorante und Espresso-Theke. Was hier konsumiert wird, kann gleich für Zuhause gekauft werden.

2. Produktpräsentation

Eine visuelle Geschichte, die sich selbst verkauft: Ein Supermarkt, der das Gefühl von Frischmarkt transportiert, animiert zum Kaufen und Probieren. Carrefour in Mailand zeigt auf reduzierte Art, wie Waren zu den Stars im Shop werden. Auch Diskonter haben diesen Trend für sich erkannt: Edeka Weserpark zum Beispiel (Foto ganz oben) setzt auf theatralische Inszenierung der Produktwelten, die dazu anregen, jeden Winkel des Markts zu erkunden. Währendessen verfolgt Aldi mit seinem neuesten Shop in Sydney ein künstlerisches, urbanes Konzept.

3. Zelebrieren von Handwerkskunst

Wenn frische Waren wie Gebäck, Fleisch oder Fisch präsentiert werden wie beim Fleischer, Bäcker oder Fischmarkt ums Eck, dann bekommt der Kunde das Gefühl von Beratung und Qualität wie beim Experten des Vertrauens. Im La Grand Epicerie in Paris wird dieses Konzept perfekt betrieben.

4. Ready-to-Eat Innovative

Hybrid-Konzepte, die die Merkmale eines Supermarktes, einer Markthalle und eines Gastronomiebetriebs vereinen, liegen im Trend. Bridge in Zürich ist etwa ein experimenteller Standort von Migros, wo wechselnde lokale Händler, Pop-ups und ein Food-Lab für gesellige Atmosphäre sorgen. Fertiggerichte, Sushi-Bars und Sandwich-Theken laden ein.

5. Omnichannel

Die Integration in das digitale Ökosystem ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg für die Zukunft des Einzelhandels. Der Online-Shop als zusätzliches Standbein, aber auch digitale Konzepte im stationären Geschäft sind gefragt. Aktuell werden unbemannte Geschäfte weltweit getestet, bekannte Vorzeige-Projekte sind hierbei: Tegut Teo in Deutschland, Amazon Fresh in den USA.

Die schönsten Supermärkte der Welt

KaDeWe, Berlin

Im Berliner Einkaufstempel KaDeWe lockt in der 6. Etage die beeindruckende Food Hall mit herausragender Produktpräsentation – wie etwa den bunten Hängeregalen in der Süßwarenabteilung (Bild) oder der gläsernen Weinabteilung. Diverse Food-Corner oder die Champagner-Bar laden zum Verweilen ein. Ein eleganter Ort, mit innovativen Ideen und Marken.