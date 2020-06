Gebraucht-Haus: Prüfe, wer sich ewig bindet

Zugegeben, die Gestaltungsmöglichkeiten sind etwas eingeschränkt: Kauft man ein Haus, wird man weder Größe noch Grundriss von Grund auf ändern können. Dafür kann man gleich einziehen und erspart sich monatelanges Chaos auf der Baustelle. Daher entscheiden sich viele für ein Haus aus zweiter Hand. In gefragten Lagen, wo es keine Grundstücke mehr gibt, ist ein gebrauchtes Haus oft die einzige Alternative. Zwar ist ein Hauskauf meistens billiger als ein Neubau, dennoch steigen die Preise auch in diesem Segment. Der Immobilienpreisspiegel des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder belegt einen österreichweiten Aufwärtstrend.

Am stärksten angezogen haben die ohnehin schon hohen Preise in Salzburg. Nach einem Anstieg von 7,70 Prozent kostet hier der Quadratmeter 2560 Euro. Mit einem Plus von 5,08 Prozent gab es auch in Wien einen kräftigen Preisanstieg. Hier muss man über 2300 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen. Im Burgenland lässt sich der Wohntraum mit einem Quadratmeterpreis von knapp 1330 Euro vergleichsweise günstig verwirklichen, im Vergleich zur Erhebung 2011 gab es jedoch ein Plus von 4,59 Prozent. Am günstigsten kauft man mit rund 1200 Euro pro Quadratmeter nach wie vor in der Steiermark.