Ganzes Tal: Das Erbe der Grafen

In New York, das Staudinger als seine Wahlheimat bezeichnet, lernte er seinen Lebensmenschen, den amerikanischen Real-Estate-Investmentbanker Paul Hallam kennen. Inzwischen sind die beiden amtlich verpartnert und seit vergangenem Jahr ist auch noch die weiße Whippet-Dame Sookie, eine anmutige Hunde-Prinzessin, mit von der Partie im schönen Mendlingtal. Während Paul Hallam von Wien aus als Partner der Unternehmensberatung Gal Cap Europe tätig ist, arbeitet Staudinger unermüdlich an der Weiterentwicklung seines wunderbaren Tals. Ein Landart Park, mit Artists in Residence, soll aus dem Mendlingtal werden. Die Villa, in deren jahrhundertalten Gemäuern schon heute zeitgenössische Bilder, Fotos und Skulpturen im spannenden Dialog mit dem historischen Erbe stehen, soll einmal eine bekannte Kunst- und Design-Destination werden.

In den Nebengebäuden will der Erbe, der auch ein begnadeter Koch ist, Galerien und Studios einrichten. Und so ein Wohlfühltal schaffen, das dank der intensiven Begegnung mit Natur, Kunst, Kultur und erlesener Kulinarik alle Sinne ansprechen soll. Florian Staudinger: „Die Mendling soll ein Ort werden, an dem Menschen ausschließlich Gutes widerfährt“, so die Vision des kreativen Ästheten und leidenschaftlichen Gastgebers.