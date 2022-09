Frag den Gärtner: Kaktus Umtopfen leicht gemacht

KURIER–Leser Leo Hofmeister sorgt sich um seinen Kaktus-Setzling: „Wir haben vor zehn Tagen von einem meterhohen Kaktus die obersten 40 cm in Kakteenerde (Gemisch von Sand, Kies und Erde) neu eingepflanzt. Jetzt wird er, wie auf den Fotos ersichtlich, von unten her braun. Was müssen wir tun, um ihn zu retten?“