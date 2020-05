Fotos und Bilder aufhängen - so geht's!

Große Bilder werden am besten mit zwei Bilderhaken befestigt. So hängen sie sicher und man kann sie gerade ausrichten. Am besten schlägt man einen Nagel ein, misst den Abstand zum zweiten Aufhängepunkt und markiert diesen mit einem Bleistift. Bevor der zweite Nagel eingeschlagen wird, unbedingt mit einer Wasserwaage überprüfen, ob die Höhe stimmt.



Schwere Bilder müssen mit Dübel und Schraube befestigt werden. Vor allem in der Altbauwohnung kann das eine Herausforderung sein. Ein zum Dübel passendes Loch zu bohren ist fast unmöglich, weil meistens der Rand ausreißt. Wenn das Malheur vom Bild überdeckt wird, ist das kein Problem. Ist das Loch aber für den Dübel zu groß, wird das Bild nicht halten.



Der Trick der Profis: Gips-Pads. Die dünnen, runden Gips-Platten werden kurz ins Wasser getaucht, um den Dübel gewickelt und fest in das Bohrloch gedrückt. Nach etwa einer halben Stunde sollte der Gips trocken sein. Dann kann man die Schraube eindrehen und das Bild aufhängen.



Die Bilder in diesem Artikel stammen aus dem Buch "get creative!" von Abigail Ahern, erschienen im DVA Verlag.