Feuer, Wasser, Einbruch: Sind Sie abgesichert?

Die meisten haben eine. Welche Schäden die Haushaltsversicherung tatsächlich abdeckt, wissen aber die wenigsten. "Stellen Sie sich vor, Sie nehmen das Dach ab und drehen das Haus um: Was herausfällt, gehört zur Haushaltsversicherung, alles andere betrifft die Gebäudeversicherung", bringt es Gabi Kreindl, Versicherungsexpertin des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) auf den Punkt.



Die klassische Haushaltsversicherung deckt also Schäden an allen beweglichen Gegenständen wie Möbel, Teppiche, Vorhänge oder Geräte ab, die zum Beispiel durch Feuer, Einbruch oder einen Wasserrohrbruch entstehen. "Wenn man selbst, der Partner oder die Kinder etwas kaputt machen, zahlt die Versicherung nicht", so Kreindl. "Wenn jedoch ein Gast den Rotwein über die neue weiße Couch schüttet oder unabsichtlich etwas kaputt macht, kommt dessen Privathaftpflichtversicherung für den Schaden auf."



Schon deswegen sollte man unbedingt eine Haushaltsversicherung abschließen. Denn in Österreich ist die Privathaftpflicht- mit der Haushaltsversicherung kombiniert. Es gibt zwar auch reine Haftpflichtprodukte, aber die Kombination ist günstiger. Partner und Kinder, die im selben Haushalt leben, sind mitversichert. "Die Versicherungssumme liegt für gewöhnlich zwischen einer halben und zwei Millionen Euro. Sie sollte möglichst hoch sein, um auch den Worst-case abzusichern – wenn man nach einem Unfall ein Leben lang monatliche Zahlungen an einen Geschädigten leisten muss", betont die VKI-Expertin.