Fehler in der Betriebskostenabrechnung?

Ich bin Mieter einer Wohnung und habe mir die Betriebskosten genauer angesehen. 32 Prozent der Betriebskosten entfallen auf die Gebäudeversicherung, besonders hoch ist der Teil der Leitungswasserschaden-Versicherung. Ist das normal? Kann ich als Mieter eine Änderung erwirken?



Der Vermieter ist berechtigt, die Kosten der angemessenen Versicherung gegen Brandschaden, Haftpflicht, Leitungswasserschäden etc. an die Mieter abzuwälzen. Angemessen ist eine Versicherung grundsätzlich dann, wenn im Rahmen des versicherten Risikos im Schadensfall der gesamte verursachte Schaden ersetzt und abgedeckt ist, also weder eine Unterversicherung, bei der im Schadensfall eine volle Deckung nicht gegeben wäre, noch eine Überversicherung, die zu überhöhten Prämien führt, vorliegt. Es ist daher ratsam, beim Vermieter Einblick in die Versicherungspolizzen zu nehmen. Ist die Versicherung nicht angemessen, können Sie die Anpassung der verrechneten Kosten begehren.

