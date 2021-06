Fast einen halben Kilometer hoch: Höchstes Wohnhochhaus der Welt

Der Central Park Tower mit seinen 472 Metern Höhe wurde vom „Council on Tall Buildings and Urban Habitat“ mit dem Award of Excellence 2021 prämiert. Der Central Park Tower bietet eine atemberaubende Aussicht auf den Central Park und die New Yorker Skyline. Das Gebäude wurde von Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) geplant. Die Fassade ist aus Glas und satiniertem Edelstahl sowie lichtdurchfluteten vertikalen und horizontalen Details.

Luxuswohnungen

Die 179 Wohnungen mit zwei bis acht Schlafzimmern beginnen auf der 32. Etage des Gebäudes. sie sie 133 Quadratmeter bis 1625 Quadratmeter groß. Im höchsten jemals gebauten Wohnturm befindet sich einer der exklusivsten privaten Clubs der Welt, der Central Park Club. Der Club bietet handverlesenen Luxus-Angeboten auf drei Etagen mit Fünf-Sterne-Service. Zu den Annehmlichkeiten zählen die weitläufige Außenterrasse mit Pool, ein privater Vorführraum und eine Lounge.

Kaufhaus und Fitnessräume in Haus

Im 16. Stock befindet sich eine komplette Etage mit Fitness- und Wellnesseinrichtungen, darunter ein hochmodernes Fitnessstudio, ein Trainingsraum, ein Squash-/Basketballplatz und ein Behandlungsraum für Spa-Anwendungen. Die ersten sieben Etagen werden von der US-amerikanischen Kaufhaus- und Versandhauskette Nordstrom genutzt. Die Kaufpreise für die Wohnungen im Central Park Tower beginnen bei 6,5 Millionen US-Dollar, das sind rund 5,3 Millionen Euro.