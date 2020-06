Fantasie-Welt der Bälle und Galen

Drei Schlagworte bilden seiner Meinung nach die Säulen jeder Veranstaltung: Emotion, Raumgestaltung und Überraschungseffekt. "Biete nie das Erwartbare!", sagt er. Wenn man so will, ist Lackner so etwas wie der executive Manager gut funktionierender Fantasiewelten: Für eine IBM-Gala im MuseumsQuartier hat er auf drei Ebenen eine provokante Kostüm-Show eingerichtet, das Festzelt für die honorige Gesellschaft eines Poloturniers hat er unterhalb der gläsernen Buffet-Tische mit Strohballen vollgestellt und die Pferde der Spanischen Hofreitschule hat er für eine seiner Lieblingskundinnen, Elisabeth Gürtler, und deren Fête Impériale kurzerhand als überdimensionale Bilder auf Plastikplanen drucken lassen.



Lackner mag solche Brüche. –"Alles andere wäre unmodern und langweilig. Ich kämpfe damit auch gegen den ewigen Zuckerguss-Touch in dieser Stadt an." – Und mittlerweile vertrauen ihm auch konservative Auftraggeber, schließlich ist es am Ende die Stimmung unter den geladenen Gästen, die zählt.

Ein bisschen Flitter hier, ein wenig Gold da ... Etliches von dem, was Agenturen wie perfectprops auf die Beine stellen, hört sich für Außenstehende nach sehr viel heißer Luft und wenig Greifbarem an. Was die guten von den weniger guten Anbietern unterschiedet ist ein breites technisches und rechtliches Know-how: "Räume kreiert man vor allem mit Licht und die richtige Beleuchtung ist eine Wissenschaft für sich, wir arbeiten da nur mit absoluten Top-Firmen zusammen", erklärt Lackner. Auch die vielen Vorgaben im Veranstaltungsgesetz müsse man erst einmal kennen. "Das sind alles Dinge, die den Kunden am Schluss nicht interessieren, denn der will einfach nur sein Event haben."