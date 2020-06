Fächerübergreifend: 80 Designer, 1 Geschäft

Der 7. Bezirk in Wien hat sich als Kreativ-Viertel etabliert. Nur wenige Gehminuten von der Shoppingmeile Mariahilfer Straße entfernt, wird abseits des Mainstreams eingekauft. In den kleinen Gassen reihen sich Galerien, Ateliers und Geschäfte aneinander. Hier findet man Mode und Handtaschen, Schuhe und Schmuck, Bilder und Lampen, Möbelstücke und Wohnaccessoires.

All das in nur einem Geschäft gibt es seit einigen Wochen bei étagère in der Lindengasse. „Derzeit gibt es vor allem Produktdesign und Mode von 80 verschiedenen Künstlern und Designern“, sagt étagère-Gründerin und Geschäftsführerin Maria Malle.