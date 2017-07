Event: Feiern mit Fußball und Feuerwerk

Unter dem Motto "Chillen & Grillen" lud Attensam zur Beach Party auf die Wiener Donauinsel. Im "wake_up" direkt an der Neuen Donau feierten mehr als 320 Gäste den Sommerbeginn. Geschäftsführer Oliver Attensam persönlich grillte saftige Koteletts und buntes Gemüse. Schmecken ließen es sich unter anderem Alfred Kiesling (Kiesling Immobilien), Markus Pusta (Pusta & Partner Hausverwaltung) sowie Landesinnungsmeister und Bundesberufszweigobmann der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, Gerhard Komarek. Rapid-Stadionsprecher Andy Marek führte durch den Abend. Konzentration und Kondition waren beim Tischfußballturnier gefragt. Krönender Abschluss des Abends war ein Feuerwerk. www.attensam.at

Projekt: Hotel-Umbau - Die Natur als Vorlage

Foto: /Wolf Silveri Das Interior Design Team von BWMArchitekten hat die Lobby und die Konferenzbereiche des „Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe“ ausgehend vom Thema „Nature goes Urban“ neu gestaltet. Holzlamellen an den Wänden sollen an einen Wald erinnern und den Raum in eine einheitliche Struktur fassen. Waldmotive und Vogelkäfige standen Pate für die Deckenleuchten. Die Möblierung der Lobby wird durch frei gruppierte Rauminseln strukturiert. www.bwm.at

Branche: Umsatzplus in der Zementindustrie

Die acht produzierenden Unternehmen in der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) konnten ein Produktionsvolumen von 4,8 Millionen Tonnen Zement und damit ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber 2015 erreichen. Damit wurde ein Umsatz von 400 Millionen Euro mit einem Plus von 2,9 Prozent erwirtschaftet. Mit Ende 2016 waren 1156 Menschen in der österreichischen Zementindustrie beschäftigt. www.zement.at

Projekt: Fünf Baufelder, fünf Architekturbüros

Foto: /www.foto-kraus.at Die Wohnungsgenossenschaft Alpenland realisiert in Baden-Leesdorf ein neues Quartier mit 290 Wohneinheiten. Fünf Architektenteams aus drei Bundesländern haben gemeinsam einen Masterplan für das Projekt entwickelt. www.alpenland.ag

Produkt: Für Würstel und Wärme

Foto: /pixelkinder.com // peter kollro Grill oder Feuerschale? Beides. „Teslin“ ist ein 31 Kilo schwerer Feuerring aus unbehandeltem Vier-Millimeter-Stahl in Zylinderform. Für die Grillparty wird der passende Rost oben drauf gelegt. Lüftungslöcher im unteren Teil sorgen für einen Kamin-Effekt. www.teslin.at

Gewinnspiel: Letzte Chance - Gestalten und gewinnen

Foto: /Hersteller Noch bis Sonntag, 16. Juli um 23 Uhr läuft der Designwettbewerb „be creative!“ von IMMO und USM. Bekannt und groß wurde das Schweizer Unternehmen mit Modulmöbeln fürs Büro. Heute stehen auch in vielen Wohnräumen Konsolentische, Bücherregale und Nachtkästchen von USM. Dank der modularen Bauweise können die Stücke an jede Wohnsituation und an jeden Bedarf angepasst werden. Außerdem sind die Stahlmöbel so gut wie unzerstörbar. Gestalten Sie Ihr individuelles Wunschobjekt mit dem neuen USM-Online-Konfigurator und gewinnen Sie das entworfene Möbelstück im Wert von maximal 3000 Euro. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Vom Raumtrenner bis zum Aktenschrank ist alles erlaubt. Den Gewinner bestimmt eine Jury aus Einrichtungs- und Designexperten. Der Erstplatzierte wird Mitte September schriftlich verständigt und erhält sein selbst designtes Möbel im Wert von bis zu 3000 Euro. Zuvor wird es bei der Vienna Design Week von 29. September bis 8. Oktober zu sehen sein. kurier.at/gewinnspiele