Ernten, teilen, entspannen: Garteln macht glücklich

„Ich gärtnere, also bin ich“ – so beschreibt die Autorin und Agrarwissenschaftlerin Andrea Heistinger ihr Motto. In ihrem neuen Buch „Wühl dich glücklich“ (Löwenzahn Verlag) hebt sie vor allem die schönen Seiten vom Anbau eigenen Gemüses und Obsts hervor: ernten, teilen, genießen, sich freuen. „Das Gärtnern verändert uns Menschen. Indem wir Pflanzen setzen, können auch wir uns neu verwurzeln“, schreibt sie.

Dabei geht es nicht darum, perfekt gärtnern zu können, sondern einfach mal zu beginnen. Und dafür gibt Andrea Heistinger viele praktische Tipps mit. Gemüsegarten-Neulinge starten am besten mit einem einfachen Rahmenbeet.