Erben von Immobilien in Europa

Ähnlich ist die Situation in Großbritannien: "Ein Ehepaar übersiedelte vor zehn Jahren nach England. Sie wollten ihren wohlverdienten Ruhestand genießen und kauften ein Haus in Cornwall. Als der Vater unerwartet stirbt, hinterlässt er das Haus in Cornwall und eines in Österreich", erzählt der Notar. Das Testament des Verstorbenen stammt noch aus Österreich. In diesem hat er seine Tochter als Alleinerbin bestimmt, seine Ehefrau sollte ein lebenslanges Wohnrecht und den Pflichtteil bekommen. "Die Überraschung war groß, denn in England gibt es keinen Pflichtteil. Der Vater war zwar sein Leben lang österreichischer Staatsbürger, das britische Recht lässt aber bei Liegenschaften keine Rechtswahl zu", so Winkler. Wenn also die Ehefrau nicht ausdrücklich im Testament bedacht wurde, bekommt sie auch nichts.



Spannend ist auch die Frage, welcher Staat die Erbschaftssteuer kassiert. "Für gewöhnlich macht bei Immobilien jener Staat seine Steuerhoheit geltend, in dem die Liegenschaft angesiedelt ist", erklärt Winkler.

Bei der Wohnung in München gilt jedenfalls das deutsche Steuerrecht - auch wenn sowohl der Verstorbene als auch der Erbe Österreicher sind. In Deutschland wird die Erbschaftssteuer vom Verkehrswert (also dem tatsächlichen Wert der Immobilie) berechnet. Besser haben es die Erben von Häusern in Österreich. Hier muss man keine Erbschaftssteuer zahlen, wohl aber die Grunderwerbssteuer abführen. Verwandte in gerader Linie und Ehepartner zahlen zwei Prozent vom dreifachen Einheitswert, alle anderen 3,5 Prozent. Der Einheitswert wird vom Finanzamt festgelegt und liegt in der Regel weit unter dem Verkehrswert der Immobilie.