Erben & Schenken: Das müssen Sie wissen

Natürlich muss man sich dann überlegen, was die Objekte wert sind und ob der eine dem anderen eine Ausgleichszahlung leisten muss. "Es kann aber auch sein, dass ein Kind bewusst mehr bekommt als das andere. Zumindest den sogenannten Pflichtteil müssen Kinder (und Ehepartner) aber auf jeden Fall bekommen.



Jemanden zu enterben ist nämlich in Österreich gar nicht so einfach. "Denn das bedeutet, ich nehme dem Betroffenen sogar den Pflichtteil weg. Manchmal sind Menschen von Kindern oder vom Ehepartner so enttäuscht, dass sie diese Person enterben wollen. Aber da muss schon mehr vorfallen, als dass ein Kind mich kränkt oder sich nicht um mich kümmert", erklärt Scheuba.



Erbunwürdig ist zum Beispiel, wer in den letzten Willen eingreift - also das Testament fälscht oder verschwinden lässt. Auch wenn der Pflichtteilsberechtigte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, kann man ihn enterben oder wenn er dem Verstorbenen in größter seelischer oder materieller Not (also bei einem schweren Schicksalsschlag oder völliger Verarmung) nicht geholfen hat, obwohl ihm Hilfe möglich und auch zumutbar gewesen wäre. An diese Formulierung klammern sich viele. "Aber man muss erst einmal beweisen, dass ein Kind von so einem Notstand wusste und nicht geholfen hat. Das ist nicht so einfach", erklärt Scheuba.