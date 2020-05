Endlich Eigentümer: Das ist zu beachten

Wer eine Wohnung kauft, sollte das gesamte Haus - vor allem Dach, Fassade und Steigleitungen - unter die Lupe nehmen. Sind in den nächsten Jahren große Sanierungsarbeiten notwendig, kann das teuer werden. "Erkundigen Sie sich auch, wie viel Geld in der Reparaturrücklage vorhanden ist", rät Hauswirth. Bei einem Altbau können auch die Leitungen in der Wohnung schon in einem sehr desolaten Zustand sein - und das ist nicht ungefährlich. "Haben Sie Zweifel, an der Funktionsfähigkeit der Installationen, verlangen Sie vom Verkäufer Befunde über den Leitungszustand. Kann er keine vorlegen, beauftragen Sie selbst einen Professionisten, der den Zustand der Leitungen, der Heizung und der Geräte zur Warmwasseraufbereitung überprüft", rät Gruber.