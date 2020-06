Eine Anlage für Mieter und Eigentümer

Abstände, Flächen und Raumvolumen kann man heute mit Laser-Entfernungsmessern genau ermitteln. Moderne Geräte projizieren vertikale, horizontale und diagonale Linien sowie exakte rechte Winkel in festgelegter Höhe an die Wand. Das erleichtert zum Beispiel das Streichen einer Farbbordüre. Wie solche Geräte genau funktioniere können Interessenten noch bis 27. 12. bei der ProjektSchau „Digitale Messtechnik. Messen, Orten und Nivellieren“ in allen Hornbach-Baumärkten ausprobieren. www.hornbach.at