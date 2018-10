Einblick in das Azw-Sammlungsdepot: Eine Geschichte des Gebauten

Um dieses andere Bild von Architekten zu bekommen, ist auch Forschung zentral. Für Forschungszwecke öffnet das AzW seine Sammlung. Monika Platzer: „Es geht nicht bloß um Verwahrung, sondern darum, neue Forschungsfragen aus dem Material zu entwickeln.“

Ein Beispiel ist eine Forschungsarbeit über Roland Rainer (1910–2004), einer der bedeutendsten Architekten Österreichs. In Zusammenarbeit mit der Akademie der bildenden Künste, der langjährigen Wirkungsstätte Rainers, wurde eine biografische Quellenerhebung durchgeführt. Ungeklärt ist nämlich seine Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus. Die ersten Erkenntnisse der Forschungen werden demnächst in der AzW-Ausstellung „ Roland Rainer. (Un)Umstritten“ (bis 26.11.2018) gezeigt.

Objekte aus der AzW-Sammlung werden auch an internationale Museen verliehen. Einer der derzeit gefragtesten Nachlässe ist jener des serbischen Architekten und Architekturkritikers Bogdan Bogdanovic (1922-2010), der im Exil in Wien verstarb. Derzeit sind viele Exponate in einer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York zu sehen.