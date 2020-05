Ein Safe für den Schlüssel

Wer öffnet die Tür, wenn man selbst nicht aufstehen kann? Wie kommen in diesem Fall Ärzte, Pfleger und Betreuer in die Wohnung?

Wer nicht an alle möglichen Personen Wohnungsschlüssel verteilen will, der kann einen im sogenannten Schlüsselsafe verwahren. Der Hausarzt und die Mitarbeiter von sozialen Diensten bekommen den Zahlencode für den kleinen Tresor, der in der Regel an einer etwas versteckten Stelle in der Nähe der Wohnungstür montiert wird. Da die sozialen Dienste eine Begeh-Card, also einen Zentralschlüssel fürs Haus haben, ist es nicht notwendig, das Kästchen außen neben der Hauseingangstür anzubringen.



"Vor allem bei Klienten die mehrmals täglich eine Betreuung oder Pflege benötigen, können so Kosten für zusätzliche Schlüssel gespart werden", sagt Christine Penz von der Volkshilfe Wien. Auch die Caritas berät ihre Kunden in Sachen Schlüsselsafe und kümmert sich auf Wunsch auch um die Montage: "Wir verwenden ein Modell, das auch das Sozialministerium auf der Webseite www.hilfsmittelinfo.gv.at empfiehlt. Die Safes kosten zwischen 70 und 115 Euro inklusive Montage. Es gibt aber verschiedene Ermäßigungen für niedrige Einkommen", berichtet Thomas Siegl, Leiter des Bereichs Betreuen und Pflegen bei der Caritas Wien.