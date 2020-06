Ein neuer Stadtteil für den 21. Bezirk

Wien

Raiffeisen

Estate Development GmbH

Eigentumswohnungen

Am Kaisermühlendamm 113 in 1220errichtetevolution in Kooperation mit der ARE Austrian Real138 freifinanzierte. Die Fertigstellung ist für Sommer 2016 geplant. Jede der Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen verfügt über einen Außenbereich. Das Dachgeschoß beherbergt zwei 5-Zimmer-Penthäuser mit Terrasse. Neben den 140 Parkplätzen in der Tiefgarage sind 400 überdachte Fahrradabstellplätze geplant. Den Bewohnern werden Sauna und Fitnessraum, eine Parkanlage mit Spielplatz sowie ein Gemeinschaftsraum für diverse Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Zusätzlich dazu werden im Haus zwei vollausgestattete Arbeitsplätze zur stundenweisen Nutzung künftigen Bewohnern zur Verfügung stehen. www.raiffeisenevolution.com