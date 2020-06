Ein Immobilienunternehmer als Kapitän

Segelschiff

Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich würde sagen, ich sehe und erlebe mein Unternehmen als einmittlerer Größe und von erstklassiger Materialqualität. Das mit einer professionellen und gut eingespielten Crew, gut ausgerüstet mit Versorgungsmaterial kleine, mittlere und auch große Reisen unternimmt. Mithilfe des Teams und der erstklassigen Ausstattung sind wir in der Lage, uns auf alle Gegebenheiten gut einzustellen und mit jedem Wetter klarzukommen.

Da wir niemals alle Routen und Verhältnisse im Vorhinein kennen können, sind unsere Mannschaft, unsere Ausbildung und das perfekte Zusammenspiel aller an Bord, das solide Material sowie unsere ,Vorräte‘ die beständige Versicherung, dass wir mit allen kommenden Anforderungen gut umgehen können. Natürlich braucht das Schiff auch einen Kapitän, und diese Aufgabe – Kapitän zu sein – nehme ich nun schon seit 25 Jahren und immer noch sehr neugierig, Tag für Tag mit allergrößter Freude über jeden Erfolg und jede neue Erfahrung, wahr.

Wie wichtig ist Ihnen als Kapitän der Blick über den Tellerrand?

Für die Entwicklung eines Unternehmens ist es unumgänglich. Während meines Studiums habe ich auch als Volontär für drei Monate in New York für das Verkaufsbüro von Donald Trump gearbeitet. Ich habe ein Wohnungsprojekt am Central Park betreut und vorrangig Besichtigungen mit europäischen Kunden durchgeführt. Als mein Praktikum zu Ende ging, dachte ich, dass diese Wohnungen auch für österreichische Kunden interessant sein könnten. Die Exposés habe ich aufbereitet und ich war bestens über das Objekt informiert. Doch es kam weder in Amerika noch in Österreich zu einem Abschluss. Einige Kunden haben tatsächlich eine Wohnung erworben, doch sie wollten das Geschäft nicht über mich abwickeln. Sie hatten Bedenken, dass der Verkauf nicht diskret behandelt wird. Aus dieser Erfahrung habe ich gelernt, wie wichtig Diskretion in unserem Beruf ist.