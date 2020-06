Ein Häuschen zum Mitnehmen

In Neukirchen am Großvenediger steht man beispielsweise kurz vor der Umsetzung von etwa 40 barrierefreien Bauten und Starterhäusern. "Die Senioren können in ihren eigenen vier Wänden leben und trotzdem bei Bedarf gepflegt werden. Die jungen Familien können mit ihrem Haus jederzeit übersiedeln, wenn sich die Lebensbedingungen verändern", erklärt Maierhofer.

Derzeit stehen bei ihm gut 40 Hausinteressenten auf der Warteliste, die aber kein Grundstück haben. "Ich bin derzeit verstärkt auf Grundstücksuche", sagt Maierhofer.

Die Häuser selbst kosten weniger als ein Massivhaus. "Ohne Innenausbau etwa 950 Euro pro Quadratmeter, schlüsselfertig mit Bad und Küche 1950 Euro."