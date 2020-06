Dürfen Mieter im Hof eine Party feiern?

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung im Erdgeschoß. Heuer soll der Lift erneuert werden. Ich benütze den Aufzug aber nie. Kann ich von den Sanierungskosten und von den laufenden Betriebskosten befreit werden. Wie muss ich vorgehen?

Grundsätzlich fällt die Erneuerung der Liftanlage in die Zahlungspflicht der Eigentümergemeinschaft. Allerdings finden sich vor allem im Zusammenhang mit erheblichen Unterschieden in den Nutzungsmöglichkeiten der Aufzugsanlage zahlreiche Gerichtsentscheidungen. Es kommt dabei auf eine objektiv "vernünftige" Nutzungsmöglichkeit an, nicht jedoch auf die tatsächliche Nutzung durch den Wohnungseigentümer. Sie könnten einen Antrag an das zuständige Bezirksgericht auf Neufestsetzung des Aufteilungsschlüssels der Kosten für die Liftanlage stellen. Darin sollten Sie dokumentieren, weshalb Ihnen keine objektiv "vernünftige" Nutzungsmöglichkeit bzw. nicht einmal eine theoretische Möglichkeit zur Nutzung der Liftanlage zukommt.

In unserer Eigentumsanlage haben einige das Geländer von den französischen Balkonen entfernt. Jetzt sieht die Fassade furchtbar aus. Dürfen die das? Die Verwaltung sagt, sie kann die Eigentümer nicht zwingen, die Geländer wieder zu montieren. Was kann ich jetzt tun?

Ich empfehle, zunächst im Wohnungseigentumsvertrag nachzuschauen, ob die einzelnen Balkone in die Verfügungs- und Zahlungspflicht der jeweiligen Wohnungseigentümer fallen. Sollte sich im Wohnungseigentumsvertrag keine derartige Regelung finden, fallen die Geländer grundsätzlich in die Erhaltungs- und Zahlungspflicht der Eigentümergemeinschaft. Fordern Sie die Hausverwaltung schriftlich auf, die jeweiligen Wohnungseigentümer zu ersuchen, die von ihnen eigenmächtig entfernten Geländer aus Sicherheitsgründen bzw. im Sinne der optischen Einheitlichkeit der Fassade wieder zu montieren.