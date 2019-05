Do it yourself: Lampe ohne Schattenseite

Schritt 4

Am unteren Ende des Arms („X“) wird später die Schraubzwinge angesetzt, um die Leuchte am Schreibtisch zu befestigen. An dieser Stelle zuerst das 6 cm lange Leistenstück zwischen den Leisten verleimen. Eventuell muss das kleine Holzstück verschmälert werden. Danach kann die Zwinge in die Kerbe zwischen den beiden Leisten eingeklemmt werden.