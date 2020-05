Die wohltemperierte Wohnung

Hilft eine gute Beschattung allein nicht mehr, wünschen sich viele eine Klimaanlage. Die Auswahl an Geräten ist groß, Leistung und Preise variieren stark. Am günstigsten sind Ventilatoren: Sie erzeugen durch den Luftstrom aber nur eine subjektive Erleichterung. Die Lufttemperatur tatsächlich reduzieren können sie nicht. Klimageräte gibt es in verschiedenen Varianten. Weil sie viel Strom verbrauchen, sollte man sich vor dem Kauf über die effizientesten Produkte informieren. Von Geräten ohne direkte Schlauchverbindung zur Außenluft rät Energieberaterin Kraft ab. "Da die warme Luft nicht abtransportiert wird, verbrauchen solche Geräte viel Strom, ohne effektiv zu kühlen. Wirklich effizient sind nur Geräte mit einem Innen- und einem Außenteil." Mit rund 1500 Euro muss man für ein Split-Gerät rechnen. Die mobile Version mit einer flexiblen Kühlmittel-Leitung, die auch durch einen Fenster-Spalt geführt werden kann, ist günstiger. Der Haken an der Sache: Durch das offene Fenster strömt wieder warme Luft herein.