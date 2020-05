Die wichtigsten Fragen zum Grundstückskauf

Selbst wenn ein Grundstück noch so perfekt ist, sollte man auch die nähere Umgebung genau unter die Lupe nehmen: Wie ist die Infrastruktur? Wie gut ist der Arbeitsplatz erreichbar? Gibt es öffentliche Verkehrsmittel? Liegt das Grundstück an (geplanten) verkehrsreichen Straßen, Bahnlinien oder in der Einflugschneise eines Flughafens? Sind Gewerbe- oder Industriegebiete in der Nähe?



Sind alle Fragen geklärt, kann man den Vertrag unterschreiben. Eigentümer wird der Käufer aber erst mit der Eintragung ins Grundbuch. Um auf Nummer sicher zu gehen, schließt man am besten einen Treuhandvertrag ab: Der Käufer hinterlegt das Geld bei einem Anwalt oder Notar. Der Verkäufer bekommt die Summe erst, wenn die Verbücherung des Vertrages erfolgt ist. Und schon kann es mit der Planung des Traumhauses losgehen.