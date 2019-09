Die neue Lust auf handgefertigtes Geschirr

Auf dem großen Arbeitstisch gleich neben dem Eingang des Ateliers in der Wiener Josefstadt stehen feine Schalen dicht an dicht. Anna Holly wird sie in den nächsten Tagen fertig bemalen und glasieren. Vor allem will sie noch einen Namen für die Serie finden. „Das Interesse an handgefertigter Keramik ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen“, sagt Holly, „der Trend geht weg von der Masse, hin zum individuell gemachten Stück, dessen Produzenten man kennt.“