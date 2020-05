Die neue Lust am Selbermachen

Designobjekte

In seinem neuen Buch "Made by yourself" stellt er 48 Möbelstücke undzumSelbermachen vor. "Die acht Kapitel wurden nach Materialien gegliedert: Glas und Keramik, Holz, Leder, Papier und Karton,, Stein,. Denn jederbietet andere Möglichkeiten", sagt. In der eBook-Version gibt es zu einer Idee aus jedem Kapitel auch eine Step-by-Step-Anleitung als Video.

Seine Projekte will der Autor vor allem als Vorschlag verstanden wissen: "Es ist nicht wichtig, sich immer strikt an alle Details einer Idee zu halten. Das Buch soll vor allen Dingen inspirieren – wie in einem guten Kochbuch ist die leichte Abwandlung eines Rezepts das Tüpfelchen auf dem i und macht das Ergebnis umso persönlicher und einzigartiger."

Ideal für Einsteiger ist zum Beispiel das Muster aus Tapeten-Waben. Diese Idee bringt Abwechslung in langweilige Räume und kann mit wenig Zeit- und Materialaufwand umgesetzt werden: Am besten schneidet man zuerst aus Karton eine sechseckige Schablone aus, dann wird die Form auf die Tapetenreste übertragen und mit einem Cutter ausgeschnitten. Die einzelnen Stücke werden mit Tapetenkleister an die Wand geklebt. "Eine spannende Optik bekommt die Wandgestaltung, wenn das Wabenmuster nicht vollflächig verklebt wird, sondern unregelmäßig abbricht oder ausläuft", erklärt Fehrentz.

Leicht nachzumachen ist auch der Beistelltisch aus einem alten Koffer, vier Holzbeinen und Halterungen, etwas Farbe und klarem Sprühlack zum Versiegeln.

Ein Projekt für Profis ist die Etagere aus alten Tellern in verschiedenen Größen. Einzelne Stücke mit schönem Dekor gibt es auf dem Flohmarkt und vielleicht auch auf Omas Dachboden.

Um mit dem Porzellanbohrer ein Loch in die Teller zu bohren, braucht man etwas Fingerspitzengefühl. Das Aluminiumrohr wird mit einer Metallsäge in mehrere Stücke gesägt und ebenso wie die Unterlegscheiben, die Muttern und die Ringmutter mit Sprühlack lackiert. Mit einer Grundierung kommt die Farbe noch besser zur Geltung.