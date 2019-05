Die Muster des verlorenen Designers

Den Purismus stempelte er als „blutleer“ ab und vom Bauhaus-Gedanken, das Haus sei eine Maschine, wollte er nichts wissen. Architekt und Designer Josef Frank (1885–1967, geboren in Baden bei Wien) war ein glühender Verfechter der Wiener Moderne. Sie verkörperte Freiheit für ihn. Franks Designprinzip: Nimm, was da ist und mach etwas Schönes daraus. Was nicht passend ist, mach passend. Das lehrte er auch seinen Schülern an der Kunstgewerbeschule (heute: Universität für angewandte Kunst Wien) von 1919 bis 1926.

Farben & Muster

In Kombination mit üppigen Farben und Mustern machten seine Entwürfe häufig den Anschein, als hätte der Zufall den größten Einfluss auf das Resultat gehabt. Das beweisen über 2000 Möbelstücke und zahllose Textilentwürfe. Die meisten davon sind allerdings in Schweden entstanden, da der Designer mit jüdischer Abstammung auf Drängen seiner Frau 1933 nach Stockholm emigrierte. Dort übernahm er die gestalterische Leitung des Einrichtungshauses „Svenskt Tenn“. Er kreierte farbenfrohe Entwürfe und überraschte immer wieder mit einer neuen Materialauswahl.

Gegen die Langeweile des Werkbundes