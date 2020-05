Die Immobilien-Prognose für 2012

Es ist die alte Geschichte von Angebot und Nachfrage: Weil immer mehr Menschen ihr Geld lieber in Immobilien als in Wertpapiere investieren, sind die Preise für Eigentumswohnungen in guten Lagen in den vergangenen Jahren kontinuierlich und kräftig gestiegen – in Wien durchschnittlich um fünf bis sechs Prozent pro Jahr. In Top-Lagen gab es sogar Ausreißer mit Steigerungen von 20 bis 25 Prozent.

Zwar bleibt die Nachfrage auch im kommenden Jahr groß, die Preise werden aber nur noch leicht steigen oder auf hohem Niveau stagnieren, so die Prognose des Österreichischen Verbands der Immobilientreuhänder (ÖVI). "Irgendwann werden die Steigerungen einfach nicht mehr gezahlt. Es ist daher schwer vorstellbar, dass die Preise weiter in dem Ausmaß steigen wie bisher", sagt ÖVI-Vorstand Andreas Wollein.

In Salzburg werden die Preise für Eigentumswohnungen und Baugrundstücke in guten Lagen weiterhin anziehen. Neue Eigentumswohnungen sind nicht unter 3500 Euro pro Quadratmeter zu haben, in sehr guten Lagen muss man bis zu 5800 Euro hinblättern. Penthouse-Objekte in Spitzenlagen werden für 10.000 Euro pro Quadratmeter angeboten. "In Toplagen und im High-End-Segment wurde die Spitze noch nicht erreicht", so ÖVI-Landesstellenleiter Christian Schnellinger. Ganz anders ist die Situation bei gebrauchten Eigentumswohnungen in weniger guten Lagen: Die Preise stagnieren bei rund 1500 Euro pro Quadratmeter und gehen teilweise sogar zurück.