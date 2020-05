Die IMMO-Buchtipps für Fernweh und Architektur

Häuser und Menschen / Houses and People. Edition Urlaubsarchitektur 2020

Oh, wie schön ist Reisefreiheit. Das fällt in Zeiten wie diesen besonders auf, in denen genau diese Freiheit fehlt. Wen das Fernweh quält, kann zumindest beim Blättern durch diesen Bildband Reisedomizile und Rastplätze besuchen, die sich durch ihre einzigartige Urlaubsarchitektur auszeichnen. Vom umgebauten Wasserturm zur Cabin in the Woods. Blättern und Reisen.